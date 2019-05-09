

أكد نادي برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز يحتاج إلى جراحة في الركبة ما يعني غيابه عن نهائي كأس إسبانيا فيما تبقى كوبا أميركا موضع شك.

وكشف برشلونة أن مهاجمه الأورغواياني يعاني من إصابة في غضروف ركبته اليمنى يحتاج إلى تدخل جراحي.

ولم تتضح خطورة الإصابة ومدى غياب سواريز الفعلي، وسيعلن برشلونة عن ذلك فور الانتهاء من الإجراءات الطبية اليوم الخميس.

ويخوض برشلونة نهائي كأس الملك في 25 الحالي مع فالنسيا حيث يتوقع غياب المهاجم سواريز إن تمت العملية المشار إليها.

وستكون مشاركة سواريز في كوبا أميركا في 16 يونيو القادم موضع شك كبير حيث يصعب استشفائه في أقل من أربعين يوماً.

وسجل سواريز 25 هدفاً لبرشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وخرج برشلونة منذ يومين أمام ليفربول من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لخسارته إيابا 0-4 في مباراة شارك بها سواريز, في حين ضمن الكاتالوني المحافظة على لقب الدوري الإسباني في وقت سابق.