البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية

ستكون مباراة برشلونة واشبيلية ضمن إياب ربع نهائي كأس إسبانيا محط أنظار ومتابعة نظراً لنتيجة الذهاب التي آلت لفريق "لوس روخيبلانكوس" بثنائية نظيفة.

دق80: ميسي على غير عادته يضيع فرصة سهلة لتحقيق الهدف الخامس لبرشلونة عندما سدد من مسافة قريبة لكن حارس اشبيلية يتصدى بشجاعة.

دق 68 هدف أول لإشبيلية: البرازيلي جيليرمي أرانا يصوب قذيفة استقرت في مرمى الحارس سيلسين.

دق 54 الهدف الرابع لبرشلونة: تمريرة حاسمة من ميسي نحو سيرجيو روبرتو والاخير يسدد بقوة داخل مرمى اشبيلية.

دق 53 هدف ثالث لبرشلونة: عرضية محكمة من سواريز وكوتينيو من راسية يغالط الحارس سوريانو.

نهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة 2-0 معادلا بذلك نتيجة مباراة الذهاب.

دق 32 الهدف الثاني لبرشلونة: تمريرة ذكية من ارثر ميلو في العمق في اتجاه راكيتيتش وسوء تقدير من الحارس خوان سوريانو يكلف فريقه هدفا ثانيا.

دق 24 إشبيلية يضيع ركلة جزاء: روك ميسا يتعرض للدفع من قبل بيكيه والحكم بمساعدة تقنية "الفار" يعلن عن ضربة جزاء لاشبيلية لكن الحارس ياسبر سيليسن ينجح في التصدي أمام بانيغا.

- كوتينيو يسجل هدفه الثاني في مسابقة كأس ملك إسبانيا

دق13 هدف لبرشلونة: ميسي يحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من قبل كوينسي بروميس وكوتينيو يحولها الى هدف اول للبارسا.

د ق 7: ميسي يتوغل ومن زاوية مغلقة يسدد لكن الدفاع الاندلسي بالمرصاد.

- بداية اللقاء بين برشلونة واشبيلية

تشكيلة برشلونة

تشكيلة إشبيلية