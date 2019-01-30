البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية
ستكون مباراة برشلونة واشبيلية ضمن إياب ربع نهائي كأس إسبانيا محط أنظار ومتابعة نظراً لنتيجة الذهاب التي آلت لفريق "لوس روخيبلانكوس" بثنائية نظيفة.
دق80: ميسي على غير عادته يضيع فرصة سهلة لتحقيق الهدف الخامس لبرشلونة عندما سدد من مسافة قريبة لكن حارس اشبيلية يتصدى بشجاعة.
دق 68 هدف أول لإشبيلية: البرازيلي جيليرمي أرانا يصوب قذيفة استقرت في مرمى الحارس سيلسين.
دق 54 الهدف الرابع لبرشلونة: تمريرة حاسمة من ميسي نحو سيرجيو روبرتو والاخير يسدد بقوة داخل مرمى اشبيلية.
دق 53 هدف ثالث لبرشلونة: عرضية محكمة من سواريز وكوتينيو من راسية يغالط الحارس سوريانو.
نهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة 2-0 معادلا بذلك نتيجة مباراة الذهاب.
دق 32 الهدف الثاني لبرشلونة: تمريرة ذكية من ارثر ميلو في العمق في اتجاه راكيتيتش وسوء تقدير من الحارس خوان سوريانو يكلف فريقه هدفا ثانيا.
دق 24 إشبيلية يضيع ركلة جزاء: روك ميسا يتعرض للدفع من قبل بيكيه والحكم بمساعدة تقنية "الفار" يعلن عن ضربة جزاء لاشبيلية لكن الحارس ياسبر سيليسن ينجح في التصدي أمام بانيغا.
- كوتينيو يسجل هدفه الثاني في مسابقة كأس ملك إسبانيا
دق13 هدف لبرشلونة: ميسي يحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من قبل كوينسي بروميس وكوتينيو يحولها الى هدف اول للبارسا.
د ق 7: ميسي يتوغل ومن زاوية مغلقة يسدد لكن الدفاع الاندلسي بالمرصاد.
- بداية اللقاء بين برشلونة واشبيلية
تشكيلة برشلونة
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2019
🆚 Sevilla #CopaBarça pic.twitter.com/fEV4GwuXED
تشكيلة إشبيلية
🚨 ONCE del #SevillaFC 🆚 @FCBarcelona_es:— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 30, 2019
Juan Soriano - Sergi Gómez, Kjaer, Carriço - Amadou, Roque Mesa, Banega, Sarabia, Arana - Promes, André Silva. #BarçaSevillaFC 🏆 #CopadelRey #vamosmiSevilla pic.twitter.com/fbQJyZh4Bh