احتفال بطريقة خاصة لمدرب ريال سوسييداد من قبل beIN SPORTS April 4, 2021 15:08 0:46 دقيقة احتفل إمانويل ألغواثيل، مدرب ريال سوسييداد، بطريقته الخاصة احتفالاً بلقب كأس ملك إسبانيا، حيث ارتدى قميص الفريق وحمل شالَ النادي، قبل أن يبدأ في الغناء. تقارير إخبارية ريال سوسييداد كأس ملك إسبانيا -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة قمة تونسية هامة بين الصفاقسي والنجم في كأس الاتحاد 2:45 دقيقة مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل – التغطية الخاصة 0:29 دقيقة السد يواصل سجله اللافت في الدوري 0:28 دقيقة ريال سوسييداد يظفر بكأس ملك إسبانيا 2020 3:58 دقيقة ليفربول يقسو على أرسنال ومحمد صلاح يسجل 1:06 دقيقة إنتر يعود بالفوز من أرض بولونيا 0:35 دقيقة الإسباني مارتن أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى 0:34 دقيقة بارتي تحتفظ بلقب ميامي بعد انسحاب أندرييسكو 0:40 دقيقة الترجي يتلقى الخسارة الأولى 3:20 دقيقة الزمالك ينتصر على مولودية الجزائر ويحتفظ بالأمل