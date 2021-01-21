هل لا يزال زيدان يحظى بثقة لاعبيه؟

وسقط حامل لقب الدوري الإسباني أمام ألكويانو 1-2 بعد التمديد، برغم اكمال الفريق المتواضع الدقائق الأخيرة من الشوط الاضافي الثاني بعشرة لاعبين.

وعمّا إذا كان لا يزال يحظى بدعم اللاعبين، قال "زيزو": "نعم، أعتقد ذلك، يجب أن تطرحوا السؤال عليهم. لقد قمنا بأشياء جميلة هذا الموسم، باستثناء المباريات الأربع الأخيرة".

تابع "لدينا الآن الليغا (الدوري) ودوري الأبطال (اوروبا) وعلينا العمل. وعما إذا كانت رسائلي تصلهم، عليكم أن تسألوهم، لا يمكنني الاجابة على ذلك".

وأراح زيدان العديد من عناصره الاساسية ولم يكن ضمن التشكيلة الاساسية سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيس، حيث منح الفرصة لايسكو ومارسيلو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يدفع بمواطنه كريم بنزيمة في الدقيقة 67 مكان الدومينيكاني ماريانو دياس، وماركو أسنسيو مكان فينيسيوس في الدقيقة 90 دون جدوى.

كما أشرك زيدان البلجيكي إدين هازار والألماني طوني كروس في الدقيقة 98.

أضاف زيدان "كنا نواجه فريقاً من الدرجة الثالثة وتعين علينا الفوز، لكنها ليست نكبة".

وتحمل زيدان مسؤولية الخسارة قائلاً "أنا المدرب، أنا المسؤول، حاول اللاعبون لكننا خرجنا".





