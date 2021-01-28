ميسي يقود برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهّل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما قلب تأخره أمام مضيفه رايو فايكانو إلى فوز 2-1.

وسجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي (69) والهولندي فرينكي دي يونغ (80) هدفي الفريق الكاتالوني في حين وقّع فرانسيسكو غارسيا (63) هدف فايكانو.

بدوره بلغ إشبيلية ذات الدور بفوزه الباهر على ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة.

وحسم الفريق الأندلسي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة وكان نجمها المهاجم الدولي الهولندي لوك دي يونغ الذي دفع بع المدرب جولن لوبيتيغي أساسيا على حساب الدولي المغربي يوسف النصيري، حيث سجل ثنائية في الدقيقتين 20 و33، وأضاف الكرواتي إيفان راكيتيتش الثالث (38).

كما صعد ألميريا إلى ربع النهائي بتغلبه على أوساسونا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

