ميرانديس يُزيح فياريال ويواصل كتابة التاريخ

وعلى الرغم من الفوارق الفنية والمادية، لا يمكن التقليل من أهمية انجاز ميرانديس الذي بلغ دور الأربعة بعد أن أقصى ممثلين آخرين لدوري الكبار هما سلتا فيغو (2-1) وإشبيلية (3-1)، وصولاً إلى فريق "الغواصات الصفراء" الذي تخلف في الدقيقة 17 بهدف للبرازيلي ماتيوس أياس، لكنه عادل عبر خافي أونتيفيروس (32).

ثم استعاد صاحب الأرض التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء نفذها مارتن ميركيلانس، قبل أن يدرك فياريال التعادل مجدداً من ركلة جزاء أيضا نفذها المخضرم سانتي كازورلا (56).

إلا أن ميرانديس لم يمنح ضيفه فرصة التقاط أنفاسه وسرعان ما عاد إلى المقدمة بهدف أودي أوناينديا (58)، لتبقى بعدها النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أضاف أنتونيو سانشيز هدف الضربة القاضية للضيوف.

* صورة من الأرشيف