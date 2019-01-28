موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيليه والتغطية الخاصة

ستكون مباراة برشلونة واشبيليه ضمن إياب ربع نهائي كأس إسبانيا محط أنظار ومتابعة نظراً لنتيجة الذهاب التي آلت لفريق "لوس روخيبلانكوس" بثنائية نظيفة.

ووضعت هذه النتيجة حامل اللقب برشلونة في ظرف صعب للغاية فبات مطالباً بنتيجة كبيرة لاستكمال رحلة الدفاع عن اللقب.

وفي ظل مرور اشبيليه بمرحلة جيدة هذا الموسم جعلته في الترتيب الثالث في الدوري حتى الآن لن تكون مهمة الكاتالوني سهلة إطلاقاً.

وحقق إشبيليه فوزاً عريضاً في آخر جولة له في الدوري على ليفانتي بخماسية نظيفة أكدت حضوره لمواجهة الكأس فيما تغلب برشلونة على جيرونا بثنائية امس الأحد.

مباراة برشلونة واشبيليه تأتيكم يوم الأربعاء في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكّة المكرمة عبر قناة HD3.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الانترنت بواسطة الخدمة المسبقة الدفع CONNECT.

