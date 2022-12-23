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كأس ملك اسبانيا

مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة في الكأس

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أسفرت قرعة الدور 32 لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عن مواجهات سهلة للكبار، أبرزها لريال مدريد وغريمه برشلونة.

reuters

وانضمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 كانون الثاني/يناير المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى هذا الدور. 

وجاء ريال مدريد في مواجهة كاسيرينيو من درجة الهواة والذي أطاح جيرونا في الدور الثاني (2-1)، وبرشلونة مع إنترسيتي.

وخلفت القرعة مواجهة واحدة بين فريقين من الدرجة الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو.

وتقام المباريات في الفترة بين 3 و5 كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي ما يلي برنامج الدور الثالث:

ريال مدريد - كاسيرنيو
برشلونة - إنترسيتي
إيبيسا - ريال بيتيس
لا نوسيا - فالنسيا
لوغرونيس - ريال سوسييداد
إلدنسي - أتلتيك بيلباو
تاراغونا - أوساسونا
بونتيفيدرا - ريال مايوركا
ليناريس - إشبيلية
أتلتيكو سبتة - إلتشي
ديبورتيفو آلافيس - بلد الوليد
ليفانتي - خيتافي
ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد
قرطاجنة - فياريال
سبورتينغ خيخون - رايو فايكانو
إسبانيول - سلتا فيغو

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