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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

مهمة سهلة لبرشلونة في ثمن نهائي الكأس

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سيحل برشلونة ضيفاً على رايو فاييكانو من الدرجة الثانية في مواجهة سهلة للأول في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا بموجب القرعة التي سحبت الجمعة.

AFP

وكان الفريق الكاتالوني عانى لتخطي فريقا آخر من الدرجات الدنيا عندما تغلب على كورنيلا بهدفين نظيفين بعد التمديد بعد أن أضاع ركلتي جزاء خلال الوقت الأصلي من المباراة عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي.

أما الكويانو من الدرجة الثالثة والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ريال مدريد بالفوز عليه 2-1 بعد التمديد على الرغم من خوضه الشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين، فيلتقي مع أتلتيك بلباو.

أما أبرز مباريات هذا الدور فتجمع بين إشبيلية وفالنسيا.

يذكر أنّ نهائي العام الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو والذي كان مقرراً في أيار/مايو 2020، فسيقام في الرابع من نيسان/أبريل المقبل.
                  
وأسفرت القرعة أيضاً عن مباريات ستجمع بين:
بلد الوليد - ليفانتي
جيرونا - فياريال
بيتيس - ريال سوسييداد
ألميريا - أوساسونا
نافالكارنيرو - غرناطة
                  
 

 

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