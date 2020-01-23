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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

ليونيسا يُخرج أتلتيكو مدريد من كأس الملك

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غادر أتلتيكو مدريد مسابقة كأس ملك اسبانيا عقب هزيمته اليوم الخميس أمام مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، من الدرجة الثالثة، 1-2 في دور الـ 32.

AFP

وافتتح الأرجنتيني أنخل كوريا التسجيل لكتيبة المدرب دييغو سيميوني في الدقيقة 62 ثم أدرك جولين كاستانييدا التعادل لأصحاب الأرض (83) ثم أضاف سيرجيو بينيتو الهدف الثاني في الدقيقة 108. 

وانتهت المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 .

وفي باقي المواجهات، غادرت أندية سلتا فيغو وإيبار وريال بيتيس المسابقة بهزيمة الأول أمام ميرانديس 1-2 والثاني أمام باداجوز 1-3 والثالث بركلات الترجيح أمام رايو فاليكانو 2-4 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 2-2. 

وتأهل ليغانس إلى الدور السادس عشر بفوزه على مضيفه إيبرو 1-صفر.  
 

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