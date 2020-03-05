كأس اسبانيا: بلباو ينجو من غرناطة ويلاقي سوسييداد في النهائي

نجا أتلتيك بلباو من فخ مضيفه غرناطة وتأهل الى نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم خسارته امامه 1-2 الخميس في اياب نصف النهائي، وذلك لفوزه ذهابا على ارضه 1-صفر.

وقلب غرناطة الذي بلغ النهائي مرة يتيمة في 1959، تأخره بهدفين سجلهما كارلوس فرنانديز (48) وجيرمان سانشيز (76)، بيد ان الفريق الباسكي سجل هدفا متأخرا عبر الظهير الايسر يوري برشيش (81) منحه بطاقة التأهل.

وضرب بلباو الذي أقصى برشلونة من ربع النهائي موعدا "باسكيا" في النهائي مع ريال سوسييداد المتأهل على حساب ميرانديس من الدرجة الثانية والذي اقصى القطب الآخر ريال مدريد من ربع النهائي.

وتقام المباراة النهائية في اشبيلية في 18 نيسان/ابريل المقبل، في اول نهائي باسكي منذ 1927.

ويحلم بلباو بإحراز لقبه الرابع والعشرين في الكأس والأول منذ 1984 وتقليص الفارق مع برشلونة (30 لقبا)، فيما توج سوسييداد مرتين في 1909 و1987 وخسر النهائي خمس مرات آخرها في 1988.