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كأس ملك اسبانيا

قمة مرتقبة بين إشبيلية وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا الجمعة عن قمة نارية بين إشبيلية وبرشلونة، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع ليفانتي.

REUTERS

وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور الأربعة بشق الأنفس وتحديداً برشلونة الذي حقق ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولاً تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5-3 بعد التمديد، فيما وضع إشبيلية حداً لمغامرة ألميريا من الدرجة الثانية بالفوز عليه 1-صفر.

وسيلعب برشلونة وإشبيلية ثلاث مباريات في مدى 23 يوماً، ففضلاً عن مواجهتهما في ذهاب واياب مسابقة الكأس في العاشر من شباط/فبراير الحالي والثالث من آذار/مارس المقبل، سيلعبان في 28 الحالي في الأندلس في المرحلة الخامسة والعشرين من الليغا.

وتقام مباراتا الذهاب في العاشر من شباط/فبراير الحالي في إشبيلية وبلباو، والإياب في الثالث من آذار/مارس المقبل في كامب نو وفالنسيا.
 

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