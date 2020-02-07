قرعة كأس ملك إسبانيا: سوسييداد يواجه ميرانديس وبيلباو يصطدم بغرناطة

وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين اطاح فريق اقليم الباسك الاخر اتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سُجّل في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 شباط/فبراير الحالي والإياب في الرابع من آذار/مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 نيسان/ابريل.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءً من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.