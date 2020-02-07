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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

قرعة كأس ملك إسبانيا: سوسييداد يواجه ميرانديس وبيلباو يصطدم بغرناطة

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد المحلي للعبة عن وقوع ريال سوسييداد في مواجهة ميرانديس من الدرجة الثانية، وأتلتيك بيلباو مع غرناطة.

Reuters

وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين اطاح فريق اقليم الباسك الاخر اتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سُجّل في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 شباط/فبراير الحالي والإياب في الرابع من آذار/مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 نيسان/ابريل.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءً من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1.

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