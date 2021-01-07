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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

فالنسيا يواصل مشواره بثبات في كأس ملك إسبانيا

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تأهل فالنسيا إلى الدور الثالث من منافسات كأس ملك إسبانيا بفوزه على مضيفه يكلانو ديبورتيفو بأربعة أهداف لهدف الخميس.

AFP

بلغ فالنسيا الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب اكتساحه لمضيفه يكلانو 4-1، الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وتقدّم لي كانغ إن لفالنسيا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف أوروس راسيتش الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 34 سجل روبين سوبرينو الهدف الثالث لفالنسيا، قبل أن يختتم تيري كوريا الرباعية في الدقيقة 53.

وسجل أليبرتو أوكا هدف يكلانو الوحيد في الدقيقة 46.

وفي بقية المباريات تأهل سبورتينغ خيخون على حساب أموربييتا (1-0) وقادش على بونتيفيدرا بركلات الترجيح (5-4) وجيرونا على لوغو (2-1) وديبورتيفو ألكويانو على هويسكا (2-1).

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