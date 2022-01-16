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فالنسيا إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

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بلغ فالنسيا الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم عقب فوزه على بالياريس من الدرجة الثالثة 1-صفر.

Reuters

وسجل هدف الفوز المهاجم البرازيلي ماركوس أندري في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفاز ريال بيتيس على نظيره إشبيلية في دربي الأندلس 2-1 الأحد بعد توقف المباراة قبل يوم واحد إثر إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان. 

وكانت المباراة التي انطلقت السبت قد شهدت إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير مباشرة من ركلة ركنية، بعدما افتتح إشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (35).

واسُتكمل اللقاء الأحد وقاد هدف سيرجيو كاناليس (73) فريقه بيتيس إلى التأهل على ملعب "بينتو فيامارين" خلف أبواب مغلقة بسبب أحداث اليوم السابق.

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