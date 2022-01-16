English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس ملك اسبانيا

فالنسيا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

من قبل

بلغ فالنسيا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على بالياريس من الدرجة الثالثة 1-صفر الأحد في ثمن النهائي.

AFP

وسجل هدف الفوز المهاجم البرازيلي ماركوس أندري في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وانضم فالنسيا إلى ريال مايوركا ورايو فايكانو بعد فوزهما توالياً على إسبانيول وجيرونا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها 2-1 السبت، وقادش الذي احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

توقف ديربي الأندلس

ويُستأنف لاحقاً دربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية خلف أبواب موصدة عقب توقف المباراة بين الفريقين السبت في الدقيقة 39 بعد إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان مباشرة عقب إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير مباشرة من ركلة ركنية، بعدما افتتح اشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الارجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (35).

وتستكمل منافسات الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.
 

فالنسيا كأس ملك إسبانيا
السابق إيقاف مباراة ديربي الأندلس
اقرأ
إيقاف مباراة ديربي الأندلس
التالي فالنسيا إلى ربع نهائي كأس إسبا
اقرأ
فالنسيا إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

آخر الأحداث

>