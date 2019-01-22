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كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس ملك اسبانيا

غياب ميسي ومشاركة بواتينغ أمام إشبيلية

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لم ينضم ليونيل ميسي إلى تشكيلة برشلونة لمواجهة إشبيلية في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك اسبانيا الأربعاء بينما جرى ضم كيفن-برينس بواتينغ عقب اكمال انتقاله على سبيل الاعارة قادما من ساسوولو الايطالي.

AFP

 

وترك المدرب إرنستو فالفيردي المهاجم ميسي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس خارج التشكيلة التي أعلنها اليوم في ظل سعيه للحفاظ على لياقة لاعبيه الأساسيين.

وبدا لاعبو برشلونة في حالة ارهاق الموسم الماضي ما تسبب في تعرضهم لهزيمة مذلة 3-صفر أمام روما في دوري أبطال أوروبا في نيسان/أبريل الماضي وهو ما أدى لخروج الفريق من دور الثمانية للبطولة.

وعقب فوز الغريم ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، قال كارليس بويول القائد السابق لبرشلونة أن الفريق الكاتالوني يجب أن "يعيد النظر" في أولوياته.

ولم يتم ضم ميسي لتشكيلة الفريق خلال الهزيمة أمام ليفانتي 2-1 في ذهاب دور الـ 16 لكنه سجل في الانتصار 3-صفر إياباً وحل بديلاً ليساعد برشلونة على الفوز على ليغانيس 3-1 في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وتم تقديم لاعب الوسط بواتينغ كلاعب جديد في برشلونة اليوم الثلاثاء وتم ضمه على الفور للتشكيلة التي سافرت إلى الأندلس.

ليونيل ميسي كيفن-برينس بواتنغ
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