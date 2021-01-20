ريال مدريد يودّع كأس إسبانيا بسقوطه أمام فريق مغمور

ومنح البرازيلي إيدر ميليتاو التقدم لريال مدريد بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو في نهاية الشوط الأول، لكن البديل خوسيه سولبيس أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وطُرد رامون لوبيز لاعب ألكويانو في الدقيقة 110 بعد حصوله على الإنذار الثاني وبعد ذلك بخمس دقائق خطف خوانان الفوز لصاحب الأرض.

وأراح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من عناصره الأساسية ولم يكن ضمن التشكيلة الأساسية سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيس، حيث منح الفرصة لايسكو ومارسيلو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يدفع بمواطنه كريم بنزيمة في الدقيقة 67 مكان الدومينيكاني ماريانو دياس، وماركو أسينسيو مكان فينيسيوس في الدقيقة 90 دون جدوى.

كما أشرك زيدان البلجيكي إدين هازار والألماني طوني كروس في الدقيقة 98 دون أن يتفادى الخروج من المسابقة، ويفشل في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.

وفي مباراة ثانية، حجز ريال سوسييداد بطاقته الى دور الـ16 بفوزه على مضيفه قرطبة من الدرجة الثالثة بثنائية لمهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقتين 57 و84.