ريال مدريد يقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي الكأس من كامب نو على حساب برشلونة

وانتصر ريال مدريد على مضيفه برشلونة 4-0 يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة أوساسونا.

وعوّض ريال مدريد خسارته ذهاباً بهدف دون رد مستفيداً من الهجمات المرتدة وفشل برشلونة في ترجمة الفرص التي أتيحت له خاصة في الشوط الأول.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 45+1 واضعاً الضغط على لاعبي برشلونة.

وفرض الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية بدأها من تسديدة عقب تمريرة من الكرواتي مودريتش بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وعاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس (58).

ومنح فينيسيوس زميله بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد والثالث له عندما أرسل له تمريرة حاسمة وضعها النجم الفرنسي دون عناء في الشباك (81).

وهذا الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيمة على برشلونة عبر مسيرته كما أنّه الهاتريك الثاني هذا الأسبوع بعدما سجّل ثلاثية في مرمى ريال بلد الوليد في الدوري الأحد الفائت.

وكان هذا أول فوز لريال مدريد على برشلونة بعد ثلاث خسائر توالياً.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2013-2014.