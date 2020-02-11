بلباو وريال سوسييداد لبلوغ النهائي بعد إطاحتهما ببرشلونة وريال

ويستضيف أتلتيك بلباو غرناطة الأربعاء فيما يستقبل ريال سوسييداد ميرانديس من الدرجة الثانية الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان بلباو قد أقصى برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (30) بنتيجة 1-صفر بهدف عكسي قاتل في الوقت بدل الضائع لسيرجيو بوسكتس، فيما تفوق ريال سوسييداد 4-3 على ريال مدريد في عقر دار الأخير على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة مثيرة، كما أطاح غرناطة بفالنسيا حامل اللقب.

وهي المرة الأولى منذ عام 2010 التي سيغيب فيها ريال مدريد وبرشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.

ويستضيف بلباو ثاني أكثر الأندية تتويجاً باللقب (23 مرة) لكن آخرها يعود لعام 1984، فريق غرناطة وصيف عام 1959، في مباراة حذرة بين تاسع وعاشر الدوري المحلي إذ تفصل نقطة يتيمة بينهما.

يدخل النادي الباسكي اللقاء على ملعب "سان ماميس" العصي على الكثير من الفرق، بعد خسارته أمام مضيفه ريال سوسييداد (1-2) في الدوري نهاية الأسبوع التي شهدت أيضاً سقوط منافسه غرناطة أمام أتلتيكو مدريد (صفر-1).

وسيعوّل بلباو بقيادة المدرب غايسكا غاريتانو على قائده إيكر مونياين وراوول غارسيا ومهاجمه إنياكي ويليامز لبلوغ النهائي.

وقال ويليامز بعد الفوز على برشلونة: "كان هناك نتائج مفاجئة، أحياناً عليك أن تتحلى فقط بالإيمان ويكون لك قلباً (كبيراً)".

أما غرناطة فسيعتمد بشكل كبير على مهاجمه روبرتو سولدادو صاحب الثنائية في مرمى فالنسيا وشريكه في خط الهجوم كارلوس فرنانديز.



اسحق النجم الصاعد



وفي المباراة الثانية، يستضيف ريال سوسييداد على ملعب "سان سيباستيان" فريق ميرانديس من الدرجة الثانية منتشياً من فوزين متتاليين على النادي الملكي في الكأس وبلباو في المرحلة 23 من الدوري.

وسيكون سوسييداد سادس الليغا بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مرشحاً لبلوغ المباراة النهائية.

توّج سوسييداد باللقب في مناسبتين عامي 1909 و1987 فيما هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها ميرانديس الدور نصف النهائي في تاريخه، بعد عام 2012 حين كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة قبل أن يخسر من بلباو.

في طريقه إلى المربع الذهبي، أقصى ميرانديس سلتا فيغو، إشبيلية وفياريال من الدرجة الأولى لذا لن يكون لقمة سائغة لسوسييداد.

وسيعوّل النادي الباسكي على مهاجمه السويدي ألكسندر ايساك صاحب ثنائية وتمريرة حاسمة أمم ريال مدريد والنرويجي الشاب مارتن أوديغارد.

ويعتبر ايساك (20 عاماً) إحدى المواهب الصاعدة في السويد وهو انضم إلى سوسييداد في الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني وتألق في الآونة الأخيرة، إذ سجل هدفاً وصنع آخر في الفو 2-1 على بلباو الأحد.

وقال الحارس أليكس ريميرو في حديث لصحيفة "ماركا" عن ايساك "بدأ الآن يظهر قوته على أرض الملعب، ولكن منذ أن أتى أدركنا أنه مهاجم مميز ويساهم كثيراً للفريق...بإمكانه أن يشكل الخطر والجميع سعيد بذلك".



هذا وتقام مبارتا الذهاب يومي 12 و13 شباط/فبراير على أن تقام مواجهتا الإياب في الرابع والخامس من آذار/مارس المقبل.