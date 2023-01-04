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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

برشلونة ينجو من فخ إنترسيتي في الوقت الإضافي

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نجا برشلونة من الخروج المبكر من مسابقة كأس ملك إسبانيا بفضل هدف أتى في الشوط الإضافي الأول أمام منافسه إنترسيتي المجتهد.

Reuters

وانتصر برشلونة بصعوبة بالغة 4-3 (بعد التمديد) والوقت الأصلي 3-3 على مضيفه إنترسيتي القادم من دوري الدرجة الثالثة الإسباني ليعبر إلى دور الستة عشرة من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة البادئ في التسجيل ثلاث مرات بفضل الأوروغوياني آراوخو والفرنسي ديمبيلي والبرازيلي رافينيا (4 و66 و77) إلا أنّ تألق سولدفيا صاحب الهاتريك منح فريقه التعادل بالمرات الثلاث ( 59 و74 و86).

وبعد اتجاه المباراة إلى التمديد تمكن البديل أنسو فاتي من منح برشلونة الفوز بعد تمريرة من رافينيا (103).

وتأهل إشبيليه إلى ذات الدور بعد فوزه الكبير على ليناريس ديبورتيفو 5-0 في مباراة شهدت تسجيل المغربي يوسف النصيري لثلاثية، كما فاز أتلتيكو مدريد على ريال أوفيدو 2-0 وريال سوسييداد على لوغرونيس 1-0 ومايوركا على بونتفدرا 2-0 فيما خسر ريال بلد الوليد أمام ألافيش 1-0.

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