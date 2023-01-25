برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من قبل beIN SPORTS January 25, 2023 23:10 تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر. AFP وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. FULL TIME! #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/mi3ouxHKqa — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2023 برشلونة كأس ملك اسبانيا السابق سيميوني يقدم اقتراحاً غريباً ف اقرأ التالي - آخر الأحداث January 25, 2023 23:10 برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا January 25, 2023 15:43 سيميوني يقدم اقتراحاً غريباً في مباريات الكأس January 25, 2023 15:37 أنشيلوتي يؤكد أهمية كروس ومودريتش January 25, 2023 15:10 بيان من ريال مدريد يتعلق بجماهير الفرق المنافسة January 20, 2023 13:31 ريال مدريد يواجه أتليتيكو مدريد في ربع نهائي الكأس January 19, 2023 22:19 ريال مدريد وبرشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا January 18, 2023 23:12 تأهل أتليتيكو مدريد وفالنسيا إلى ربع نهائي الكأس January 17, 2023 23:10 ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي January 7, 2023 15:48 المواجهة بين فياريال وريال مدريد تتجدد في الكأس January 5, 2023 23:22 ريال بيتيس يبلغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا