برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

من قبل beIN SPORTS January 25, 2023 23:10 تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر.