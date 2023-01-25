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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء عقب فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر.

AFP

وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. 


 

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