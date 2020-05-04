الاتحاد الإسباني يوافق على حضور الجماهير في نهائي الكأس

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا اقليم الباسك للمرة الاولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 نيسان/ابريل الفائت على ملعب "لا كارتوخا" الاولمبي في اشبيله، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم في اسبانيا منذ منتصف شهر آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

وجاء في بيان مشترك للناديين "بعد اجتماعهما برئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم (لويس روبياليس)، اتفق رئيسا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، الناديان اللذان بلغا نهائي كأس الملك لموسم 2019-2020، على التقدم بطلب للاتحاد من أجل إقامة النهائي بحضور الجماهير وبصورة رسمية في موعد يحدد باتفاق الاطراف الثلاثة".

وتابع البيان "لطالما كانت رغبة وإرادة الناديين، أمس واليوم، أن نلعب النهائي أمام مشجعينا (...) لذا يأمل أتلتيك وريال سوسييداد أن يضمن الاتحاد إقامة نهائي الكأس وأن يكون له طابع رسمي".

وطالب الناديان من "الأمين العام للاتحاد الاسباني أن تتخذ الهيئة المفوضة للجمعية العمومية للاتحاد الاسباني، المقرر أن تجتمع في الثامن من أيار/مايو 2020، قرار تعديل البرنامج وتسمح بإقامة نهائي كأس الملك".

ورد الاتحاد الاسباني سريعا مؤكدا دعمه لطلب الناديين، حيث قال في بيان "يتشارك الاتحاد تماما رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".

وأكد البيان أن الاتحاد "سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن أعلن أن التأهل الى مسابقاته القارية الموسم المقبل يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية" في حال تعذر استكمال البطولات المحلية.

وكان سوسييداد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري قبل تعليق المنافسات، ما يعني أنه سيتأهل الى دوري أبطال أوروبا في حال تعذر استكماله. أما في حال عدم إقامة نهائي الكأس قبل انطلاق الموسم المقبل، سيُمنح آخر مقعد مؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الى صاحب المركز السابع في الليغا الذي يحتله حاليا فالنسيا بدلا من المتوج بلقب الكأس.

في حين أعلن بلباو الذي يحتل المركز العاشر في الدوري أنه "لا يوافق ابدا" على هذا الاقتراح.

وحقق بلباو لقب النسخة الأولى من كأس إسبانيا عام 1903 وهو ثاني أكثر الأندية تتويجا بالمسابقة (23) بعد برشلونة (30)، الا ان اللقب الأخير يعود للعام 1984. أما سوسييداد فاكتفى باللقب مرتين عامي 1909 و1987.

وبلغ بلباو المباراة النهائية بإقصائه برشلونة في الدور ربع النهائي فيما أقصى سوسييداد نادي ريال مدريد، قبل أن يقصيا غرناطة وميرانديس على التوالي في نصف النهائي.





