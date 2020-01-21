إشبيلية يقصي ليفانتي

ودخل الفريقان الى الاستراحة بالتعادل الايجابي 1-1 بعد أن افتتح البرازيلي فرناندو التسجيل لاصحاب الارض في الدقيقة 13 قبل أن يعادل الكوستاريكي اوسكار دوارتي للضيوف في الدقيقة 31.

وأحكم الفريق الاندلسي قبضته على المواجهة في الشوط الثاني مفتتحاً التسجيل في الدقيقة الأولى منه عن طريق الارجنتيني لوكاس اوكامبوس بتسديدة رائعة من خارج المنطقة على يسار الحارس أيتور (46).

وسجل اوسكار توريس هدف الاطمئنان لاشبيلية، رابع الدوري الاسباني، في الدقيقة 78.

من جهته أخرج أوساسونا مستضيفه ريكرياتيفو بالفوز عليه 3-2، وكذلك فعل ريال سرقسطة بالفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-1.

وفي أبرز مباريات الغد يحل برشلونة ضيفاً على إيبيزا من الدرجة الثانية، فيما يحل ريال مدريد ضيفا على اونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثانية ايضاً.

