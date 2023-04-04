أنشيلوتي يقر بصعوبة اختيار تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

شرح المدرب الإيطالي "الاختيار هو الشيء الأصعب.. لن تتغيّر ذهنية اللاعب، جميعهم يريدون خوض المباراة من بدايتها. لكن اختيار التشكيلة الأساسية شيئ صعب للغاية، هناك أكثر من 11 لاعباً يستحقون ذلك".

تابع المدرب المحنّك لحامل لقب دوري ابطال أوروبا والذي يحاول إنقاذ موسمه المحلي في ظل ابتعاد برشلونة في صدارة الدوري وخسارته ذهاباً في الكأس 0-1 "يقدّم تشواميني الكثير على الصعيد الدفاعي، التمرير والضغط... لكن كامافينغا له ميزات هامة ومن الصعب الضغط عليه. لقد استفاد من لحظته وقد لعب بعض المباريات في مركز الظهير الايسر، لاعب الارتكاز، وأوريليان وجد صعوبة نوعاً بالتعافي من المونديال. لكنه الآن جيّد وعاد إلى أفضل مستوياته".

أردف أنشيلوتي، المرشح لتدريب منتخب البرازيل: "كان مودريتش بحالة رائعة قبل مباراة بلد الوليد (6-0)، لكنه جلس على مقاعد البدلاء. يجب التفكير أيضاً بمواردنا على مقاعد البدلاء القادرة على إفادتنا، كما حصل الموسم الماضي".

وعن المباراة المرتقبة ضد غريمه الكاتالوني، قال أنشيلوتي: "بالنسبة لي، الكلاسيكو كان وسيبقى المباراة الأهم. نحن قريبون من النهائي، وسنقوم بكل شيء لخوضه. لكن هذا لا يعني اننا سنبحث عن الهدف كالمجانين. الفكرة هي تقديم مباراة كاملة. لن يكون مفيداً التسجيل مبكراً ثم تلقي هدفين مثلاً".

واستعاد الفريق الملكي لهذه المباراة مدافعه الألماني أنتونيو روديغر المتعافي من آلام في ركبته "تدرّب صباحاً (الثلاثاء) وهو جاهز للمشاركة".

