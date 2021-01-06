نهائي ليبرتادوريس في ماراكانا ودون حضور الجماهير من قبل beIN SPORTS January 6, 2021 15:47 0:58 دقيقة أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن إقامة المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير الحالي دون حضور الجماهير. تقارير إخبارية ماراكانا كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة إنتر يفرّط بالصدارة المؤقتة بخسارته أمام سمبدوريا 0:58 دقيقة نهائي ليبرتادوريس في ماراكانا ودون حضور الجماهير 4:00 دقيقة ناصر العطية يفوز بالمرحلة الرابعة من رالي داكار 0:39 دقيقة تقارير: أوزيل يقترب من الانتقال إلى فنربهتشه 1:08 دقيقة مالجديد في قضية انتقال راموس من ريال مدريد؟ 0:33 دقيقة الرجاء يغادر دوري الأبطال قبل دور المجموعات 2:13 دقيقة برشلونة يبحث عن خطف المركز الرابع 2:36 دقيقة ميلان في اختباره الأصعب ضد حامل اللقب يوفنتوس 1:26 دقيقة بالميراس يتسبب في كابوس مزعج لريفر بليت 3:35 دقيقة قطبا مانشستر يتصارعان لخطف بطاقة النهائي