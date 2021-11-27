مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس من قبل beIN SPORTS November 28, 2021 00:09 7:51 دقيقة رفع لاعبو فريق بالميراس للمرة الثالثة في تاريخهم كأس ليبرتادوريس وسط فرحة طاغية بعد أن احتفظ الفريق البرازيلي باللقب عقب تغلبه على مواطنه فلامينغو في مواجهة مثيرة شهدت شوطين إضافيين. فلامينغو بالميراس كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 7:51 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس 4:27 دقيقة بالميراس يهزم فلامينغو ويتوج بلقب كأس ليبرتادوريس 1:02 دقيقة كيروش يؤكد على أهمية المشاركة في كأس العرب 5:06 دقيقة برشلونة يعود بفوز ثمين من معقل فياريال 0:59 دقيقة استمرار غياب فيراتي عن تشكيلة سان جيرمان 0:51 دقيقة جيرارد يواصل انطلاقته الرائعة مع أستون فيلا 0:30 دقيقة فالنسيا يواصل نتائجه المخيّبة 4:35 دقيقة ليفربول يضرب بقوة مجدداً ويهزم ساوثهامبتون برباعية 0:45 دقيقة سلتا فيغو يعود بالفوز من أرض ألافيس 4:15 دقيقة أرسنال ينجز المهمة بنجاح أمام نيوكاسل