وارتطمت ركلة المخضرم هولك (35 عاماً) في أسفل القائم الأيسر في الدقيقة 42، فيما ارتمى حارس مرمى بالميراس ويفرتون إلى الجهة المعاكسة على ملعب "أليانز باركي" في ساو باولو.

وتحصل الفريق الضيف على ركلة الجزاء بعدما عرقل مدافع بالميراس غوستافو غوميش مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي السابق البرازيلي-الإسباني دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض الأخير لإصابة في أوتار الركبة ويخرج من الملعب في الدقيقة 54.

وغابت عن المباراة الفرص الحقيقية في مواجهة باهتة بعدما لعب الفريقان بحذر شديد خوفاً من استقبال الأهداف، فيما عانى بالميراس الساعي لإحراز لقب المسابقة القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1999 و 2020 ضد دفاع أتلتيكو القويّ.

وستقام مباراة الإياب في بيلو هوريزونتي الأربعاء المقبل.

وفي ذهاب نصف النهائي الثاني الخميس يستضيف فلامنغو البرازيلي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو منافسه برشلونة الإكوادوري، وهو الفريق الوحيد الذي خرق هيمنة الأندية البرازيلية على المربع الذهبي.