أقيمت المباراة على ملعب "لا بومبونيرا" أمام 50 ألف متفرج، وسجل هدف المباراة الوحيد الفنزويلي يان كارلوس هورتادو في الدقيقة 80.

وحاول بوكا بقيادة المهاجم الدولي السابق كارلوس تيفيز تسجيل هدف ثان يفرض التعادل بين الفريقين في مجمل المباراتين، إلا أن محاولات صاحب الأرض باءت بالفشل أمام صلابة دفاع الفريق الضيف مع الثنائي لوكاس مارتينيز كوارتا وخافيير بينولا وبمساندة لاعب خط الوسط المدافع الدولي إنزو بيريز.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب "مونيمونتال" في الثاني من الشهر الحالي بفوز ريفر بلايت بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الكولومبي رافاييل سانتوس بوري وإيغناسيو فرنانديز.

وفشل بوكا في الثأر من غريمه التاريخي ريفر بلايت الذي كان أحرز العام الماضي لقب أهم مسابقة للأندية في القارة بفوزه 3-1 في النهائي المثير للجدل، إذ تأجل لقاء الإياب بسبب أعمال شغب قامت بها جماهير ريفر بلايت ضد لاعبي بوكا وأدّت لإصابة بعضهم، ليتقرّر في النهاية إقامة المباراة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى ريفر بلايت الذي يشرف على تدريبه اللاعب الدولي السابق مارسيلو غاياردو للفوز بالكأس القارية للمرة الخامسة في تاريخه عندما يخوض المباراة النهائية التي تقام في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ويلتقي ريفر بلايت الفائز من نصف النهائي الآخر بالنكهة البرازيلية بين غريميو وفلامنغو، علماً أن مباراة الذهاب على أرض الأول في بورتو أليغري انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على أن تقام مباراة الإياب الأربعاء في ملعب "ماراكانا" الأسطوري.

