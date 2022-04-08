وافتتح إيمانويل ماس التسجيلَ مُبكراً لأصحابِ الأرض عند الدقيقةِ السادسة، ثم عادل لوكاس جانسون النتيجة َ بهدفٍ في الدقيقةِ الخامسةِ والثلاثين، وفي الدقيقةِ الثانيةِ والأربعين سجل أغوستين روجيل الهدفَ الثاني لإستوديانتس، وفي الدقيقةِ الثالثةِ والخمسين دون غوستافْو ديل بْريتي الهدفَ الثالث، قبل أن يختتمَ فرانكو زابيولا المهرجان التهديفي للفريق المضيف في الدقيقةِ الثامنةِ والثمانين.

وضمن المجموعةِ السادسة فاز كولو كولو التشيلي على مستضيفه فورتاليزا البرازيلي بهدفين لواحد، حيث سجل خوان لوسيرو الهدفَ الأول للضيوف عند الدقيقةِ الثامنة والثلاثين، ثم ضاعف بْابلو سولاري النتيجة بهدفٍ ثاني في الدقيقةِ التاسعةِ والأربعين، وفي الدقيقة السبعين سجل ريناتو كايز الهدفَ الوحيد للفريق البرازيلي.

وفي مبارياتِ المجموعةِ الثانية تعادل "ذا سترونغيست" البوليفي مع ليبرتاد الباراغوياني بهدفٍ لمثله، الهدفان جاءاً مبكراً حيث سجلَ أصحاب الأرض هدفَ التقدم عن طريقِ إنريكي تريفْيريو في الدقيقةِ الحادية َعشر، ثم أدرك الضيوف التعادل بهدفٍ حملَ توقيعَ باوتيستا ميريليني في الدقيقةِ الرابعة عشرة.

