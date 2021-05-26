كايو افتتح التسجيل للضيوف بعد اثنتين وعشرين دقيقة على البداية وبعد سبع دقائق عزز نيني النتيجة بالهدف الثاني قبل أن يقلص فيديريكو جيروتي النتيجة لريفر في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع أضاف ياغو فيليبي الهدف الثالث لفلوميننسي ليختتم الفريق البرازيلي دور المجموعات في صدارة المجموعة فيما عبر كذلك ريفر إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة مستفيداً من تعادل سانتي في وجونيور الكولومبيين في المباراة الأخرى.

وضمن المجموعة الثامنة حجز سيرو بورتينيو الباراغواياني مقعدا في ثمن النهائي بعد فوزه على أميركا دي كالي الكولومبي بهدف دون مقابل، هدف المباراة الوحيد حمل توقيع إينزو خيمينيز عند الدقيقة الخامسة ليؤمن فوز فريقه الذي رفع رصيده إلى عشر نقاط وحجز البطاقة الثانية للمجموعة بعد المتصدر أتليتيكو مينيرو.

