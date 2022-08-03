جورجيان دي أراث كيتا منح الضيوف هدف التقدم في الدقيقة السابعة والثلاثين ورفع غابرييل باربوسا غلة فلامينغو إلى هدفين عند الدقيقة الحادية والخمسين، ليصبح على بعد هدف واحد فقط كي يصبح أكثر برازيلي تهديفاً في البطولة.

