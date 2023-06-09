فلامينغو يقترب من ثمن النهائي من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 15:36 1:14 دقيقة اقترب فلامينغو البرازيلي من التأهل إلى ثمن نهائي كوبا ليبيرتادوريس، بالفوز على ضيفه راسينغ كلوب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى. تقارير إخبارية فلامينغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 33:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول 0:51 دقيقة ديكلان رايس الأفضل في دوري المؤتمر 1:14 دقيقة فلامينغو يقترب من ثمن النهائي 1:24 دقيقة فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي 1:04 دقيقة الأهلي في المغرب تأهباً لمواجهة الوداد 0:44 دقيقة القادري يكشف عن قائمة المنتخب التونسي