أصحاب الأرض أصبحوا يلعبون بنقص عددي بعد ربع ساعة من ركلة البداية، إثر تلقي ويليان أراو البطاقة الحمراء.



لكن ذلك لم يمنعهم من افتتاح التهديف بواسطة بيدرو في الدقيقة الثانية والثلاثين.



تقدم لم يدم سوى ثلاث دقائق بعدما سجل فرانكلين غويرا هدفاً للفريق الزائر.



وتقدم ليغا دي كويتو عن طريق جوجان جوليو في الدقيقة الستين، قبل أن يدرك فلامينغو التعادل بواسطة غوستافو هينريك قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.