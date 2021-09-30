وسجل اللاعب برونو هينريكي هدفي المواجهة في الدقيقتين 18 و50.

يذكر أن فلامينغو قد فاز ذهاباً بنفس النتيجة.

وسيواجه فلامينغو في النهائي مواطنه بالميراس الذي أزاح أتلتيكو مينيرو (تعادلا ذهاباً من دون أهداف وانتهت مواجهة العودة بالتعادل الإيجابي 1-1).

