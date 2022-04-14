إنزو فرنانديز منح ريفر بلايت هدف التقدم عند الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف نيكولاس دي لا كروز النتيجة بهدفٍ ثان ٍ في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليحقق الفريق الأرجنتيني الفوز الثاني في مرحلة المجموعات.

وفي مباريات المجموعة السادسة أيضا فاز كولو كولو التشيلي على ضيفه أليانزا ليما البيروفي بهدفين لواحد.

افتتح خوان لوسيرو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والعشرين ثم عزز إيستيبان بافيز النتيجة بهدف ثان ٍفي الدقيقة السادسة والخمسين قبل أن يمنح إيدغار بينيتز الضيوف هدفاً في الدقيقة التاسعة والستين.

وضمن المجموعة الخامسة حقق كورنثيانز البرازيلي انتصاره الأول بالفوز على ضيفه ديبورتيفو كالي الكولومبي بهدفٍ دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع لاعب ديبورتيفو كالي خوسيه كالديرا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الثامنة والستين ليمنح الخصم البرازيلي نقاطه الثلاث الأولى في دور المجموعات.

وضمن مباريات المجموعة الرابعة تعادل أتليتيكو مينيرو مع ضيفه ومواطنه أميريكا مينيرو بهدفٍ لمثله.

ولم يستفد إنديبنديينتي ديل فايي الإكوادوري من تعادل أتليتيكو مينيرو لينفرد بصدارة المجموعة حيث تعادل بدوره مع ضيفه ديبورتيس توليما الكولومبي بهدفين لمثلهما .

وفاز ليبرتاد الباراغواياني على ضيفه كاراكاس الفنزويلي بهدفين لواحد في مباريات المجموعة الثانية.