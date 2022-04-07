الشباك لم تهتز حتى الدقيقة الخامسة والستين بهدف ريفر بلايت الذي أحرزه ماتياس سواريز، وفي الدقيقة الثامنة والثمانين طرد الحكم لاعب الفريق البيروفي رودريغيز لتنتهي المواجهة بفوز ريفر بلايت وحصده أول ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات.

