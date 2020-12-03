هدف المباراة الوحيد أحرزه كارلوس تيفيز عند الدقيقة 63، واحتفل به بخلع قميصه وإظهار القميص القديم لبوكا الذي كان يرتديه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، ليعود بوكا بالفوز من البرازيل قبل استقباله لقاء الإياب على ملعب البومبونيرا.

