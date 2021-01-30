برونو لوبيز: "الجماهير كانت في حاجة لهذا اللقب" من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 23:43 0:42 دقيقة أكد برونو لوبيز، صاحب الهدف الوحيد لفريق بالميراس في نهائي ليبرتادوريس، بأنه لم يصدق ما حصل في آخر المباراة مشدداً على أن الجماهير كانت في حاجة لهذا اللقب. مقابلات نهائي كأس ليبرتادوريس بالميراس سانتوس -آخر الفيديوهات 10:36 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس 1:18 دقيقة أليسون: "نحن نشعر بخيبة أمل" 0:42 دقيقة برونو لوبيز: "الجماهير كانت في حاجة لهذا اللقب" 2:46 دقيقة بالميراس يتوج بطلاً لكأس ليبرتادوريس 0:36 دقيقة أسود الكاميرون يتأهلون إلى المربع الذهبي 1:15 دقيقة العطية يتصدر الترتيب العام في رالي قطر 3:29 دقيقة منتخب مالي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين 2:55 دقيقة يوفنتوس يعود من "لويجي فيراريس" بالعلامة الكاملة 3:37 دقيقة التعادل السلبي يسيطر على قمة أرسنال ويونايتد 0:52 دقيقة غوارديولا: "كانت مباراة صعبة"