برشلونة الإكوادوري إلى الدور الثاني في كوبا ليبرتادوريس من قبل beIN SPORTS February 16, 2022 14:38 0:34 دقيقة تأهل برشلونة الإكوادوري إلى الدور الثاني من كوبا ليبرتادوريس، بعد تخطيه ضيفه مونتيفيديو سيتي الأوروغوياني بركلات الترجيح. تقارير إخبارية كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 14:05 دقيقة مباراة انتر وليفربول – التغطية الخاصة 2:34 دقيقة تكريم منتخب قطر لكرة اليد 3:31 دقيقة تقديم مدرب العراق الجديد عبد الغني شهد 0:38 دقيقة 15 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني والأهلي المصري 0:34 دقيقة برشلونة الإكوادوري يتجاوز عقبة مونتيفيديو سيتي 0:43 دقيقة بن سيمونس: "عوامل كثيرة أدت إلى هذا القرار" 0:45 دقيقة تقارير تكشف عن ما جاء في عينة كاميلا فالييفا؟ 0:58 دقيقة أدامز يتحدّث عن قضية الروسية فالييفا 1:07 دقيقة سيكسرز يقدّم نجمه الجديد جيمس هاردن لوسائل الإعلام 3:01 دقيقة ذهبية التزلج الريفي الكلاسيكي من نصيب النرويج