فريق بالميراس دخل اللقاء بهدف تعويض خسارة الذهاب على أرض باراناينسي وتقدم في النتيجة مبكراً بهدف غوستافو سكاربا عند الدقيقة الثالثة.

ثمّ اضطـَرّ َ لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موريو سيركيرا من صفوفه في الوقت المبدّد من زمن الشوط الأول

قبل أن يتمكّن غوميز من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، وقلص بابلو فيتور الفارق للضيوف في الدقيقة 64.

ثم أضاف تيرانس هدف التعادل لباراناينسي في الدقيقة الخامسة والثمانين، ضامناً تأهّل فريقه الذي سيخوض نهائيّ َ البطولة للمرة الأولى منذ العام ألفين وخمسة.



