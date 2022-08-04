

هالك افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح في آخر دقائق الشوط الأول ورفع موريلو سيركيرا غلة أتلتيكو مينيرو إلى هدفين مطلع الشوط الثاني، بكرة ارتطمت بقدمه قبل أن تستقر في شباك فريقه.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين، قلّص اللاعب ذاته النتيجة لبالميراس بهدف سجله بعد متابعته لضربة حرة مباشرة نفذها غوستافو سكاربا، فيما تكفل دانيلو بإنقاذ الضيوف من الخسارة بهدف في الوقت البديل عن الضائع، ضامناً تعادلاً ثميناً لبالميراس قبل موقعة الإياب على أرضه.

وحقق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني فوزاً مثيراً على حساب ضيفه ومواطنه تاييريس بثلاثة أهداف لاثنين، في ذهاب ربع النهائي.

