روني تألق ووضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 60، وبعد مرور ست دقائق فقط عاد اللاعب ذاته ليعزز النتيجة لبالميراس بالهدف الثاني والذي تم احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وفي الدقيقة 87 وقع موريلو سيركويرا على ثالث أهداف الفريق البرازيلي ، الذي عاد بنتيجة ستسهل عليه مباراة الإياب على أرضه.

وفي مباراة أخرى حقق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني الفوز بهدف وحيد على ضيفه ومواطنه ريفر بليت.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع لوكاس جانسون من ركلة جزاء ترجمها بنجاح بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة.

وتعادل كولن الأرجنتيني مع مضيفه ومواطنه تاييريس بهدف لمثله، وانتظر الضيوف لغاية الدقيقة الحادية والستين لافتتاح التسجيل عن طريق رامون آبيلا ، لكن قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة تمكن ألان فرانكو من إدراك التعادل لتاييريس