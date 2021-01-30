بالميراس يصطدم بسانتوس من أجل آخر بطاقات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 12:03 2:34 دقيقة في ديربي برازيلي خالص يلتقي بالميراس وسانتوس في مواجهة مثيرة للفوز بكأس ليبرتادوريس وحجز آخر بطاقات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. وسيشهد نهائي "ماراكانا" حضور عدد محدود من الجماهير بسبب الإجراءات المتخذة نتيجة انتشار فيروس كورونا. تقارير إخبارية بالميراس سانتوس كأس ليبرتادوريس كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إصابة غوريتسكا ومارتينيز بفيروس كورونا 0:30 دقيقة إصابة كاراسكو وإيرموسو بـ"كوفيد-19" 0:43 دقيقة تحديد نسبة الحضور الجماهيري في "بطولة أستراليا" 2:34 دقيقة بالميراس يواجه سانتوس من أجل لقب الـ"ليبرتادوريس" 0:47 دقيقة غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد 3:03 دقيقة "التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال 0:37 دقيقة كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو 3:00 دقيقة ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدر "أتلتيكو" 0:32 دقيقة مانشستر سيتي يبحث عن تأمين صدارته للـ"بريمرليغ" 1:51 دقيقة ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات