حكم المباراة منح بالميراس ركلة جزاء، مستعينا بالفيديو المساعد بعد لمس للكرة باليد داخل المنطقة، لينجح رافاييل فايغا في ترجمتها إلى هدف (42)، كان كافيا ليحقق الفريق البرازيلي الفوز في هذه المواجهة.

وحقق فلامينغو البرازيلي الفوز على حساب مضيفه ديفنسا اي خوستيسيا الأرجنتيني بهدف دون مقابل، حيث دوّن "ميشيل" الهدف الوحيد بطريقة رائعة (21).

وفي المواجهة الأرجنتينية الخالصة حسم التعادل بهدف لمثله، المباراة بين ريفر بلايت وأرخنتينوس جونيورز.

وبادر ماتياس سواريز بافتتاح النتيجة لمصلحة ريفر بلايت (10)، قبل أن يتمكّن غابريال هاوتشي من تعديل النتيجة (40).



