وسجل اللاعب برونو لوبيز في الدقيقة 90 (+9) هدف المباراة الوحيد.

وتوّج بالميراس بكأسه الثانية في البطولة بعد أن نال هذا الشرف لأول مرة في عام 1999 فيما أحرز سانتوس اللقب في 3 مناسبات سابقة 1962 و1963 و2011.

وللمرة الثالثة في أربع سنوات، توّج فريق برازيلي باللقب بعد غريميو في 2017 وفلامينغو في 2019.

وهذا النهائي البرازيلي الثالث في المسابقة بعد فوز ساو باولو على أتلتيكو باراناينسي في 2005 وإنترناسيونال على ساو باولو في العام التالي.

وبلغ سانتوس المباراة النهائية عقب إزاحته لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني (التعادل السلبي ذهاباً على ملعب لابوموبونيرا وفوز الفريق البرازيلي إياباً بثلاثية نظيفة).

في المقابل، تأهل بالميراس إلى المشهد الختامي عقب اطاحته بفريق ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي (فوز بالميراس ذهاباً في المونيمونتال بثلاثية نظيفة وفوز ريفر في البرازيل بهدفين دون رد).

وحجز بالميراس، عقب تتويجه باللقب، مقعداً في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

وسيلتقي فريق بالميراس، بطل كأس ليبرتادوريس وممثل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي الأول الذي سيقام الأحد السابع من شباط/ فبراير مع الفائز من مواجهة تيغريس المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وأولسان هيونداي، بطل دوري أبطال آسيا.



