بالميراس يترقب مواجهة مواطنه سانتوس في النهائي من قبل beIN SPORTS January 25, 2021 14:27 1:08 دقيقة قال روني لاعب بالميراس البرازيلي في تصريح حصري لـbeIN SPORTS إن فريقه يشعر بحالة من الترقب قبل مواجهة مواطنه سانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس. تقارير إخبارية نهائي كأس ليبرتادوريس بالميراس كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة أوزيل يشارك في تدريبات فنربخشة للمرة الأولى 3:50 دقيقة أتلتيكو يبتعد بالصدارة في يوم مميز لسواريز 2:20 دقيقة كلوب: "علينا التفكير في البطولات الأخرى" 2:00 دقيقة سولشار يمتدح هدف صلاح ويشرح سبب فوز مان يونايتد 5:00 دقيقة يونايتد يغلب غريمه ليفربول ويبلغ ثمن النهائي 4:11 دقيقة برشلونة ينتزع الفوز من أرض إلتشي وبغياب ميسي 0:49 دقيقة نابولي يسجل أسرع هدف في تاريخه بالدوري ويخسر 4:33 دقيقة هاتريك أبراهام يضع تشيلسي في ثمن نهائي كأس الاتحاد 3:56 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة بولونيا بهدفين 3:50 دقيقة قمة مرتقبة بين يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد