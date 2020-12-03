افتتح باتريك دي باولا التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يعزز غابرييل فيرون النتيجة بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ولم تمض ثلاث دقائق على الهدف الثاني حتى أضاف ويليان الثالث، ليعود فيرون ويوقع هدفه الثاني والرابع لبالميراس في الدقيقة 60، وختم دانيلو الخماسية في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

ويلاقي بالميراس في ربع النهائي فريق ليبرتاد الباراغواياني، الذي تأهل بعد تجديد فوزه على مضيفه ويلسترمان البوليفي بهدفين دون رد.

وعاد الفضل في فوز ليبرتاد إلى مهاجمه أوسكار كاردوزو الذي وقع الثنائية عند الدقيقة 67 والدقيقة 79، فوز كان كفيلا بتأهل ليبرتاد الذي كان حقق الفوز كذلك ذهابا 3-1.

وبلغ ناسيونال الأوروغواياني ربع النهائي أيضاً بعد فوزه بركلات الترجيح على بطل كوبا سودامريكانا، إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري.