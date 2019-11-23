وسجّل المهاجم غابريال باربوسا هدفين قاتلين في الدقيقتين 89 و90+2 فقلب تأخر فلامنغو البرازيلي أمام ريفر بلايت الارجنتيني حامل اللقب إلى فوز صادم.

وافتتح الكولومبي رافايل سانتوس بوري التسجيل لريفر بلايت (14)، لكن هداف البطولة غابريال باربوسا عادل ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها فلامنغو، صاحب الشعبية الجارفة في البرازيل، اللقب بعد 1981 عندما كان يضم في صفوفه صانع الألعاب الشهير زيكو، فيما فشل ريفر بلايت بإحراز لقبه الخامس في المسابقة بعد أعوام 1986 و1996 و2015 و2018.

واقيمت المباراة في ليما من دون مشكلات تذكر، بعد نقلها من العاصمة التشيلية سانتياغو التي تشهد احتجاجات شعبية.

وجرت العادة منذ انطلاق البطولة القارية ان تقام بنظام الذهاب والاياب لكن الاتحاد الاميركي الجنوبية كونميبول قرر اقامتها بمباراة واحدة على ملعب محايد.

وهو العام الثاني توالياً الذي يضطر فيه اتحاد أميركا الجنوبية إلى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، بعد نقل مباراة الإياب في الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز الى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تعرض حافلة بوكا آنذاك للاعتداء من مشجعي ريفر بلايت مع اقترابها من ملعب الأخير حيث كانت المباراة مقررة بداية.