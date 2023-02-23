إنديبندينتي ميديلين يعود بتعادل ثمين من أرض إل ناسيونال من قبل beIN SPORTS February 23, 2023 15:20 0:55 دقيقة عاد إنديبندينتي ميديلين الكولومبي بتعادل ثمين من ميدان إل ناسيونال الإكوادوري بهدفين لمثلهما في ذهاب الدور التأهيلي الثاني لمسابقة كوبا ليبرتادوريس. تقارير إخبارية كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك 0:34 دقيقة سيدات بنما إلى نهائيات كأس العالم 0:55 دقيقة نتيجة مهمة لفريق إنديبندينتي ميديلين 0:57 دقيقة مشروع جديد لإصلاح وحماية كرة القدم الإنكليزية 0:53 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن سر اجتماعه باللاعبين 5:49 دقيقة رحلة روبليف تتوقف عند محطة ربع النهائي 1:39 دقيقة مدافع أتليتيكو مدريد يتحدث عن الديربي المنتظر 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن 2:51 دقيقة روما مورينيو في مواجهة مفترق طرق